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Людмила Поргина рассказала, как поддерживает форму в 75 лет

Актриса Людмила Поргина заявила, что регулярно ходит в спортзал и на пробежки

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актриса Людмила Поргина призналась в беседе с teleprogramma.pro, что поддерживает свое тело в тонусе с помощью физических нагрузок.

Поргина призналась, что в свои 75 лет регулярно ходит в спортивный зал и на пробежку. Она также посещает хаммам и бассейн с морской водой. Артистка призналась, что любит движение – бегать, плавать и ходить. В скором времени она планирует отправиться на отдых в Турцию, чтобы побегать по берегу моря.

«Я очень люблю морской воздух вдыхать. В отеле, где я остановлюсь с подругой, тоже есть фитнес, хаммам и бассейн. В общем, я человек очень подвижный, я очень люблю бегать, плавать, ходить и так далее, и так далее», — поделилась актриса.

В феврале Поргина пожаловалась на травлю в театре «Ленком». По словам артистки, ее довел и затравил директор театра Марк Варшавер.

Поргина рассказала, что директор ставил ее на роль массовки, несмотря на ее профессионализм. Актриса заявила, что Варшавер «унижал» ее подобными «смехотворными» ролями и зарплатой в 50 тысяч рублей.

Ранее Людмила Поргина рассказала, чему Михаил Ширвиндт научил своего отца.

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