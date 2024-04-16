Охлобыстин назвал «Слово пацана» романтизацией жестоких 90-х

Актер Иван Охлобыстин назвал в беседе с изданием «СтарХит» сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» романтизацией жестокости в 90-х.

Охлобыстин уточнил, что не смотрел «Слово пацана» и оставил его себе «на сладкое». Он планировал посмотреть проект после съемок фильма «Письмо Деду Морозу». Артист уточнил, что старается следить за новинками в отечественном кино. Он похвалил сериал «Актрисы».

«Я посмотрел «Актрисы», мне очень понравилось. Такое залаченное кино, но хорошо. Потом глянул «Фишера» — тоже ничего, но очень скомканная кинография, особенно восьмая серия. Но радует, у нас научились помаленьку делать сериалы», — рассказал актер.

Охлобыстин порадовался тому, что развивается российская киноиндустрия и появляется все больше отечественных сериалов, фильмов и платформ.

«Очень заметно, что перестали в таких масштабах воровать деньги, вкладываются по-честному, потому что виден бюджет», — заявил артист.

Иван Охлобыстин известен по роли заведующего терапевтическим отделением больницы Андрея Быкова в сериале «Интерны». В его фильмографии более 80 ролей. Он снялся в таких проектах, как «ДМБ», «Холоп-2», «Дом Солнца», «Полярный».

Ранее стало известно о многомиллионных долгах киностудии Охлобыстина.