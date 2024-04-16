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«В его глазах огонь»: сын Куклачева рассказал о состоянии артиста

Дмитрий Куклачев: отец в тяжелом состоянии, но уже строит планы на будущее

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Андрей Соломонов/РИА «Новости»

Дрессировщик, клоун, народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии в реанимации, а врачи по-прежнему не дают никаких прогнозов и обещаний, рассказал его сын Дмитрий. Однако у артиста есть огонь в глазах, и он строит планы на будущее, что вселяет надежду в близких на скорое выздоровление, добавил он в беседе с телеканалом «360».

Дмитрий сообщил, что врачи позволили ему поговорить с отцом, который находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Пообщавшись с ним, я вижу огонь в его глазах, потенциал движения и планы. Это вселяет доверие и уверенность в то, что он поправится и скоро будет нас радовать собой», — рассказал он, добавив, что сейчас артисту поможет только время.

Значимым знаком выздоровления и первым шагом на пути к этому станет решение врачей перевести Куклачева в общую палату, добавил Дмитрий. По его словам, близкие ожидают, что это произойдет уже к концу недели.

Напомним, 75-летнего Куклачева прооперировали после инфаркта, который произошел с ним на концерте 12 апреля. С выступления его увезли на «скорой». Сообщалось, что врачи боятся переводить Куклачева в общую палату, так как там он сразу начнет работать.

Врачи ранее рассказали о предвестниках инфаркта.

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