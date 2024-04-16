«Буду хулиганить»: Кологривый переосмыслил жизнь после недели в СИЗО

Актер Никита Кологривый в беседе с «СтарХитом» заверил, что после недели в СИЗО решил хулиганить только в кино.

«Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. А как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро, потому что на большие экраны выходит фильм под названием «Кореша», где я исполнил одну из главных ролей — персонажа по имени Макс», — сказал Кологривый.

Он призвал россиян не повторять его ошибок и хулиганить исключительно в творческом смысле. Артист пообещал, что будет дальше писать стихи для своей двухлетней дочери Есении.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Во время отсидки артист написал для дочери поэму. Кологривый признался, что хочет записать для дочери диск со своими произведениями. Артист отметил, что ему понравилось заниматься писательством.

Ранее Янковский и Крыжовников получили Национальную премию за «Слово пацана».