Горилла сняла маску в полуфинале телешоу и заслужила похвалу от Киркорова

Певец Акмаль оказался под маской Гориллы в телешоу «Маска».

Номинантами на вылет оказались три участника: Горилла, Кот и Матрешка. Зрители спасли от вылета Кота, отдав ему более 50% своих голосов. Члены жюри оставили в проекте Матрешку и единогласно назвали имя Акмаля, который и скрывался в костюме Гориллы. Артист поблагодарил шоураннеров за приглашение поучаствовать в шоу и сравнил участие в проекте с «праздником».

Председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров назвал Акмаля действительно талантливым артистом.

«Это достойное поколение, которое представлено такими талантливыми артистами, как вы. И можно нам быть спокойными за нашу эстраду, за нашу современную музыку, настоящую, честную, красивую. Спасибо вам за то, что были частью этого грандиозного проекта», — сказал Киркоров.

Ранее продюсер Дворцов заявил, что звезды объявили Пугачевой бойкот из-за ее слов.