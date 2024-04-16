Продюсер объяснил, почему далеко не все российские звезды поздравили Пугачеву с юбилеем

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Абзацем» объяснил молчание российских звезд на фоне 75-летнего юбилея Аллы Пугачевой.

«Игнорирования ее юбилея следовало ожидать. Алла Борисовна никак не выразила свое позитивное мнение в отношении нашей страны, не извинилась перед соотечественниками за оскорбительные слова. Она же сама не понимала, что творит. В итоге единицы поздравили ее с юбилеем», — пояснил Дворцов.

По мнению продюсера, многие отечественные знаменитости объявили Примадонне своеобразный бойкот. Дворцов считает, что раньше Пугачеву почитали сверх меры за ее творчество, а артисты «ублажали» певицу, так как рассматривали ее покровительство как «кормушку». Сейчас же, считает продюсер, эпоха власти Пугачевой окончена, потому что певица решила поддержать своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и уехать за границу.

«Раньше все ее боялись. Сейчас артисты говорят о ней то, что считают нужным», — резюмировал Дворцов.

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