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«Известный провокатор»: Резник признался, что не хотел поздравлять Пугачеву публично

Поэт Илья Резник назвал Садальского провокатором из-за поздравления Пугачевой

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Поэт и автор многих песен Аллы Пугачевой Илья Резник признался mk.ru, что не планировал поздравлять Примадонну публично.

«Единственное, я хотел поздравить Аллу не так, как получилось. Это же наши личные взаимоотношения, наша прошлая жизнь. Я хотел поздравить ее лично. Но Стас Садальский все тут же выложил в интернет. Это видео он записал на ходу, как всегда у него бывает», — пожаловался Резник.

По словам артиста, он сидел с супругой в ресторане, когда к ним внезапно подошел Садальский и предложил поздравить Пугачеву. Тогда Резник прочитал специально написанное к юбилею четверостишие для Примадонны, а актер выложил это в сеть. При этом Резник признается, что несмотря на разногласия с певицей считает ее своей сестрой. По словам поэта, в годы продуктивного сотрудничества они с артисткой и композитором Раймондом Паулсом очень сблизились.

«Не поздравить Аллу я не мог, потому что она – моя сестра, у нас великое прошлое сотворчество. Наше трио – Раймонд, я и Алла – в народе называли бриллиантовым. То счастливое и плодотворное творческое время невозможно вычеркнуть из жизни», — высказался автор.

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