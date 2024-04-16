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«Звоночек для артиста»: Лоза оценил выступление Серова в полупустом зале

Певец Юрий Лоза посоветовал Серову задуматься над качеством своей музыки

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Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru прокомментировал выступление Александра Серова в Угличе, где люди уходили с концерта во время выступления.

«Если публика уходит во время концерта — это звоночек для любого артиста, надо предпринимать какие-либо шаги, это не очередное рядовое событие, а повод задуматься. Если люди купили билеты и пришли на концерт, а потом начали покидать зал, значит, работа кого-то не устроила, но его популярность еще не ушла», — пояснил Лоза.

Он предположил, что фанатам Серова не понравилась аппаратура или же само выступление артиста. Лоза выразил мнение, что у певца могло ухудшиться самочувствие. При этом артист признался, что ему неприятно, даже когда с его концерта уходит всего один человек.

Недавно Серов отметил, что не имеет никаких претензий к своим поклонникам. Он отметил, что город Углич, где проходил концерт, является «чистой провинцией». Народный артист добавил, что во время последней песни зрители аплодировали стоя. После этого Серов попрощался с аудиторией и покинул сцену.

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