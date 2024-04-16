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Волочкова назвала свою мать завистливой

Балерина Волочкова заявила, что ее мать просила денег у каждого мужчины дочери

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Из личного архива Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова в YouTube-беседе с Ляйсан Утяшевой назвала свою мать завистливой, извинившись перед женщиной за слова.

«Мне сейчас стоять лукавить и рассказывать сказки нет смысла. Я ни у одного мужчины в своей жизни ни копейки денег сама не попросила, а вот моя мама у каждого, будь то мужчина моей жизни или просто мои друзья...» — посетовала танцовщица.

Она считает, что причиной расставания со своим бывшим молодым человеком Сулейманом Керимовым стало то, что пару просто «развели». По словам Волочковой, мать и другие ее знакомые пытались опорочить бывшую солистку Большого театра перед избранником. Волочкова рассказала, что расставание с миллиардером далось ей нелегко — она назвала этот роман историей настоящей любви и вспомнила, что потеряла ребенка.

В той же беседе Волочкова призналась, что ей нужен идеальный мужчина, в котором соединятся черты 10 других.

«Мне нужен красивый, молодой, сексуальный, добрый, с чувством юмора, состоятельный, конечно, любящий меня, любящий мое творчество, благородный, очень добропорядочный», — помечтала бывшая солистка Большого театра.

Танцовщица подчеркнула, что направила соответствующий запрос во Вселенную.

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