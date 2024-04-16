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Пригожин рассказал, что ему не нравится в Валерии: «Просто невозможно»

Продюсер Пригожин признался, что Валерия ходит с весами и фотографирует еду

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prigozhin_iosif/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что его супруга Валерия чрезмерно зациклена на своем питании. Этим мужчина поделился на программе «Шоу Воли», опубликованной на Rutube.

«Просто невозможно, ты приходишь в хорошую компанию, где в принципе телефонами пользоваться нежелательно, и она фотографирует и отправляет, вместо того, чтобы общаться в компании», — возмутился супруг.

Пригожин добавил, что Валерия не просто носит в рестораны весы, но также отчитывается перед нутрициологом, сколько она съела. Артистка, в свою очередь, призналась в той же беседе, что ей не нравится обсуждать с мужем рабочие дела, отметив его экспрессивность. По словам исполнительницы, иногда ей хочется вставить кляп Пригожину.

«У нас кстати есть, но ни разу… и наручники есть! У нас все есть, но ни разу по назначению не пробовали», — поделилась Валерия.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием. В 2024 году певица и продюсер отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни. Пригожин называл любовь главным успехом их крепкого брака.

Ранее блогерша Лерчек вместе с супругом выставили на продажу дом за 150 млн рублей.

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