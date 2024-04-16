Грымов рассказал, чего стесняется Пугачева

Режиссер Юрий Грымов вспомнил, как снимал для Аллы Пугачевой клип на песню «Сильная женщина плачет у окна». Об этом постановщик рассказал в беседе с mk.ru.

«Я горжусь, кстати, тем, что я, наверное, единственный, кто ее уговорил открыть лоб. <...> Всегда закрыт, стесняется. Хотя такое красивое лицо», — поделился он.

По словам Грымова, он доволен результатом своего сотрудничества с исполнительницей, отметив, что его привлекает минимализм их клипа. Грымов также назвал Пугачеву большой артисткой.

15 апреля сообщалось, что Пугачева выпустила вторую песню «Жизнь слишком хороша» в юбилей. Музыку к ней написал Андрей Ступкевич, а слова — Юлия Старостина. Тем самым композиция стала второй песней, опубликованной в юбилей артистки. Она также выпустила новую песню с названием «Я плачу».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

Ранее Лолита объяснила феномен Пугачевой.