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Александр Серов опроверг информацию об ушедших с его концерта зрителях

Певец Серов опроверг сообщения, что с его концерта ушли зрители в Угличе

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Александр Серов прокомментировал сообщения о том, что некоторые зрители решили покинуть концерт задолго до его завершения. Об этом пишет 76.RU.

Александр Серов подчеркнул, что не имеет никаких претензий к своим поклонникам. Он отметил, что город Углич, где проходил концерт, является «чистой провинцией».

Народный артист добавил, что во время последней песни зрители аплодировали стоя. После этого Серов попрощался с аудиторией и покинул сцену.

«Но через пять минут понял, что забыл представить оркестр. Вышел, начал представлять. На тот момент часть зрителей еще оставалась в зале, часть уже ушла. У меня к зрителям абсолютно никаких претензий нет!» — отметил певец.

Александр Серов отметил, что понимает спешку людей, так как концерт проходил в воскресенье, а на следующий день многим нужно было идти на работу.

Александру Серову сейчас 73 года. В сотрудничестве с композитором Игорем Крутым исполнил сделавшие его знаменитым хиты: «Я люблю тебя до слез» на стихи Игоря Николаева, «Ты меня любишь», «Мадонна» на стихи Риммы Казаковой, «Как быть» на стихи Александра Косарева.

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