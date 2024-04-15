Очевидица объяснила, почему Лепс выбил телефон из рук фанатки

Певец Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки во время выступления в Костроме из-за того, что поклонница была слишком навязчива. Так в разговоре с «Газетой.Ru» поведение артиста объяснила посетительница концерта Анна, которая стала свидетельницей инцидента. По ее словам, девушка не стала высказывать претензий.

«Я была очевидцем, стояла рядом. Девушка была навязчива, на вежливую просьбу артиста отодвинуть телефон чуть дальше не отреагировала. С телефоном ничего не случилось, он просто упал. Она претензий никаких не высказывала, по крайней мере сразу после и до конца концерта, дальше не знаю», — сообщила Анна.

До этого в соцсетях появилось видео, как Григорий Лепс выбил телефон из рук поклонницы, снимавшей его у сцены. Инцидент произошел 13 апреля во время концерта в Костроме. Артист подошел к краю сцены во время исполнения песни и попросил поклонников убрать гаджеты. Многие перестали снимать, однако одна из фанаток продолжала записывать исполнителя на видео.

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