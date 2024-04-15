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В Москве откроется проект «Античность. Система координат»

В Москве откроется экспозиция «Античность. Система координат» 25 апреля

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Организаторы проекта «Античность. Система координат».

В Москве откроется проект «Античность. Система координат». Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы мероприятия.

«Античность. Система координат» пройдет с 25 апреля по 4 августа 2024 года в Выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье». Там будут представлены живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства XVI-XIX веков из собрания Государственного музея-заповедника «Архангельское».

В основе экспозиции — коллекция произведений искусства в стиле барокко, классицизма и романтизма, собранная в последней трети XVIII – начале XIX века князем Николаем Юсуповым, из фонда музея-заповедника «Архангельское»: живопись, графика, скульптура, фарфор, часы, мебель, стекло, осветительные приборы.

Посетители мероприятия смогут увидеть артефакты Древнего Рима I века до н.э. — III века, произведения, вдохновленные идеалами античности — гравюры Джованни Оттавиани и Франческо Пиранези, скульптуру Антонио Кановы и Пьетро Тенерани, полотна Якоба Филиппа Хаккерта, Паоло Пагани, Антониса ван Дейка. С историческими экспонатами будут соседствовать работы современных российских художников, которые обращаются к наследию классической древности.

В рамках выставки также пройдут сеансы фильмов-пеплумов, модные показы в античной стилистике, лекции по истории искусства, философии, мифологии.

Ранее в Центре Вознесенского откроется выставка к 100-летию музы поэта Зои Богуславской.

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