Звездный адвокат прокомментировал обыски у Хайдарова

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с порталом «Страсти», что Следственный комитет РФ организовал проверку в отношении хирурга Тимура Хайдарова из-за скандальных ситуаций с участием его клиники.

По мнению Жорина, правоохранительные органы должны реагировать на те или иные факты и обстоятельства. Он добавил, что сейчас не стоит прогнозировать итоги проверки. Однако, по его мнению, «дело пахнет керосином».

«Когда руководство Следственного комитета берет дело на особый контроль, то здесь можно быть уверенным, что все пройдет строго в соответствии с законом. Данный случай не является исключением», — заявил адвокат.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова были проведены обыски после того, как не стало российского продюсера Петра Гаврилова после операции. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

Хайдаров заявил, что клиника IQ Plastique продолжает работать. По его словам, официальных постановлений о приостановке работы «не было».

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