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Валерия рассказала, что ее раздражает в Пригожине: «Хочется вставить кляп»

Певица Валерия призналась, что ее раздражает громкий голос Пригожина

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Личный архив Валерии

Певица Валерия призналась в программе «Шоу Воли», что ее раздражает громкость супруга Иосифа Пригожина.

Валерия рассказала, что Пригожин может заполнять собой все пространство из-за темперамента и громкого голоса. По ее мнению, это может быть как преимуществом, так и недостатком. Артистке также не нравится, что муж решает деловые вопросы дома в экспрессивной манере.

«Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю», — рассказала певица.

Валерия призналась, что в их доме хранится не только кляп, но также и плетка с наручниками.

«Один из наших друзей подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, а плетка, чтобы я его остановила», — поделилась исполнительница.

Пригожин и Валерия поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГС города Москвы. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Валерия рассказала об оригинальном подарке Пригожину.

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