Татьяна Тарасова назвала идиотством требования признать Пугачеву иноагентом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против в интервью с журналисткой Ксенией Собчак требований признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом.

Тарасова назвала стыдом и идиотством подобные требования. Она сравнила отмену Пугачевой с гонениями музыкантов Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. В 1978 году их лишили гражданства СССР. Только после распада СССР они смогли вернуться обратно.

«Потом (Вишневская и Ростропович) нашли в себе силы вернуться сюда, но уже не жить здесь. Разве это не обидно? Теперь и Алла. Ну что это? Это стыдно. Мелкие завистники, которые сидят по власти», — заявила тренер.

Тарасова отметила, что Пугачева занимает огромное место в истории России. Она назвала артистку большой настоящей звездой, к которой нужно так и относиться. По мнению тренера, Примадонна украшает Россию.

«Слава богу, что она родилась у нас в стране, и мы имели удовольствие и счастье ее видеть и слышать. <…> Мы ее обожали и будем обожать», — заявила мастер спорта.

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