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Адвокат вспомнил, как Лепс замял скандал с избиением человека охранником

Адвокат Бенхин заявил, что Лепс выплатил 10 млн рублей за скандал с избиением

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Адвокат Александр Бенхин заявил в беседе с teleprogramma.pro, что недавний инцидент, когда певец Григорий Лепс выбил из рук фанатки телефон, могут урегулировать.

По словам Бенхина, в 2022 году Лепс и его охрана избили человека в баре в Санкт-Петербурге. Тогда, как отметил адвокат, инцидент замяли. Он заявил, что певец выплатил 10 миллионов рублей пострадавшему. После этого человек отказался от всяких претензий.

Бенхин считает, что недавний инцидент со смартфоном обойдется в меньшую сумму.

«Может быть, просто устроит фотосессию и, так сказать, поцелуйчики с этой обиженной фанаткой. Явно ничего серьезного ему не грозит, тем более мы помним, что Лепс патриотичен и правильно настроен, поэтому никакого общественного запроса его наказать на данном этапе нет», — заявил адвокат.

13 апреля во время концерта Лепса в Костроме певец выбил телефон из рук фанатки. Одна из поклонниц продолжала записывать исполнителя на видео, когда тот просил перестать это делать.

В итоге артист ударил по гаджету, и смартфон отлетел в сторону. Сам певец продолжил концерт.

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