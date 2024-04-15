Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с юбилеем и отметил ее заслуги

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с 85-летним юбилеем. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике», — заявил Мишустин.

Он также назвал артистку талантливой и неподражаемой актрисой. По мнению премьер-министра, творческая жизнь Волковой является ярким примером служения своему делу и профессии.

Народная артистка России Ольга Волкова известна по своим ролям в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Прости» (1986), «Цыганский барон» (1988). Она также снялась в популярном ситкоме «Папины дочки», где сыграла роль бабушки главных героинь Антонины Семеновны. Сейчас Волкова задействована в спектакле «Слухи» в «La' Театра», а также в постановках театра «Русская песня».

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