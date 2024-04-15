Юбилейное шоу Куклачева перенесли после инфаркта дрессировщика

Юбилейное шоу Юрия Куклачева «Самый добрый клоун» покажут заново в сентябре, но уже без цирковых трюков в исполнении самого 75-летнего дрессировщика. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителя артиста Ольги Кардокене.

«Семьей Куклачевых принято решение повторить юбилейное шоу в сентябре с участием самого Юрия Дмитриевича. Только, конечно, без цирковых трюков с его участием», — уточнила Кардокене.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи с инфарктом и прооперировали.

13 апреля, по словам Дмитрия Куклачева, его отцу стало лучше — он смог поговорить с сыном по телефону и давал советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу 13 и 14 апреля без его участия. 14 апреля Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта и рассказал, что во время операции на сердце находился в сознании, ему поставили пять стентов.

Ранее сообщалось, что Куклачев после обширного инфаркта останется в реанимации еще на неделю.