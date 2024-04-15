Звездный хирург Хайдаров заявил, что его клиника продолжает работать

Клиника IQ Plastique, принадлежащая звездному хирургу Тимуру Хайдарову, продолжает работать. Об этом «Газете.Ru» заявил сам Хайдаров. По его словам, официальных постановлений о приостановке работы «не было».

«Съездите в клинику, посмотрите, клиника функционирует. Клиника работает, никаких официальных постановлений о приостановлении не было», — сказал он.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова были проведены обыски по делу о смерти российского продюсера Петра Гаврилова после операции. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

По данным следствия, продюсер Петр Гаврилов почувствовал себя плохо после операции, проведенной в клинике IQ Plastique и обратился к медикам из учреждения за помощью. После этого мужчине оказали дополнительные услуги, но его состояние не улучшилось. В связи с этим пациента перевели в другую больницу, где он впал в кому. Через некоторое время мужчины не стало.

При этом сам Хайдаров в беседе с журналистами утверждал, что в его клинике не проводят операции по резекции желудка, от которой скончался Гаврилов. Адвокат Хайдарова, Александр Добровинский, назвал ситуацию попыткой очернить репутацию хирурга.

Ранее Хайдаров пожаловался на угрозы после трагедии в клинике.