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Николай Агутин о женихе внучки из Америки: «Через слово его понимаю»

Композитор Николай Агутин заявил, что возлюбленный внучки сделал ей предложение

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Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певец и композитор Николай Агутин заявил в шоу «Ты не поверишь!», что его внучке Елизавете сделали предложение.

Агутин-старший признался, что женихом внучки стал американский продюсер по имени Джон Сэмюэл. Композитор отметил, что Елизавета приезжала с возлюбленным на Новый год в Москву. Он назвал партнера внучки «симпатягой».

«Он англоязычный, поэтому я так, через слово его понимаю. Хороший парень, думаю, что все обойдется», — заявил музыкант.

Агутин-старший предположил, что свадьба внучки будет в Америке и ему придется туда ехать на торжество. При этом Леонид Агутин ничего не знает о возможной свадьбе дочери.

«Я не меньше папиного хочу этого, но конкретных предложений я пока не слышал», — поделился певец.

Леонид и Николай Агутины признались, что очень хотят пополнения в семье Елизаветы.

«Мы уже им долбим: «Ну что такое!? А когда правнука я буду нянчить на руках?» А она: «Ну ты че, дед? Это дело не очень быстрое». А я говорю, что и сам знаю», — отметил композитор.

В мае 2023 года Леонид Агутин признался, что финансово помог дочери Елизавете купить квартиру в США.

Ранее Леонид Агутин заявил, что живущая в США дочь плохо знает русскую культуру.

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