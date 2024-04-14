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Никита Кологривый признался, что изменял жене

Актер Никита Кологривый заявил, что оказался не готов к роли мужа

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Кологривый заявил в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, что на данный момент не живет с дочерью Есенией и женой Александриной Питиримовой.

Кологривый рассказал, что он с женой проходит период, который «лучше, чем был». На данный момент они пока не планируют развод. Актер заявил, что «внутреннее» чувствует за собой ответственность, поэтому несвободен. Артист считает, что рано начал «применять на себя роль мужа».

По мнению Кологривого, необходима зрелость, чтобы стать мужем. Артист считает, что будет «офигительным» супругом в 50 лет, но не в 29.

«Тут проблема больше во мне. Моя жена абсолютно готова к семейным событиям. А я оказался не готов. Я считаю, что не нужно быть вместе, если ты не до конца уверен в этом. Я считаю, что пока что я ищу. Но не хочу ни в коем случае ее крестить плохо и сказать, что все из-за нее», — поделился актер.

Кологривый заявил, что нельзя жить во лжи. Артист признался, что изменял супруге и боялся признаться, что «хочет еще погулять».

«Внутреннее хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. И получилась (фигня)», — заявил артист.

Ранее Никита Кологривый написал поэму для дочери в СИЗО.

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