Митя Фомин получил травму в Турции

Певец Митя Фомин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что повредил ногу в Турции.

Фомин опубликовал ролик, в котором врач обрабатывает ему рану. Подробности происшествия неизвестны. Артист уточнил, что нога не сломана.

«Все нормально. Жив-здоров, слава богу», — рассказал исполнитель.

В начале апреля Фомин уехал на отдых в Турцию. Певец публиковал видео, как проводит время за рубежом и катается на водных горках.

В феврале Митя Фомин сообщил, что сломал палец на съемках экстремального реалити-шоу «Выжить в Самарканде».

Фомин получил травму во время одного из испытаний. По словам артиста, на состязании он разбил огромным шаром кирпичную стену, а затем, чтобы ускорить выигрыш, приложил руку к ограждению. Он отметил, что делал это в «аффекте и экстазе». Певец предположил, что в этот момент кирпич ударился о его руку.

Певец рассказывал, что рана была большая и рваная. Позже, по словам исполнителя, рентген выявил у него множественный оскольчатый перелом пальца. Несмотря на травму, Фомин продолжил участвовать в испытаниях.

Ранее Митя Фомин рассказал о буллинге в школьные годы.