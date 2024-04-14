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Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки

Певец Григорий Лепс ударил по телефону фанатки на концерте

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 13 апреля во время концерта Лепса в Костроме. Во время исполнения песни «Я стану водопадом» артист подошел к краю сцены. Тогда фанатки с первого ряда достали телефоны и начали его снимать. Певец попросил убрать гаджеты. Многие перестали снимать, однако одна из поклонниц продолжала записывать исполнителя на видео.

Лепс обратился к фанатке лично, чтобы та убрала телефон, но она его придвинула к нему. Тогда артист ударил по гаджету, и смартфон отлетел в сторону. Сам певец продолжил концерт. Костромские зрители рассказали в беседе с kp.ru, что телефон девушки не сломался.

«И с телефоном у нее все в порядке. Она нам его при выходе показывала. Была очень довольна, что вывела певца из себя», — отметили зрители концерта.

В марте Telegram-канал Shot сообщил, что Григорий Лепс отсудил у двух фирм 18 тысяч рублей за несвоевременно привезенную закуску.

Компания артиста «Хлебосольное подворье» подала иск к АО «Кротекс» и АО «Крокус интернэшнл», которые нарушили обязательства по договорам поставки в торговые сети в период с 2021-го по 2023 год.

Ранее концерт Лепса в Королеве начался с минуты молчания.

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