Катя Лель рассказала, как реагирует на пикантные фотографии от мужчин: «Есть очень красивые»

Певица Катя Лель в интервью mk.ru призналась, что никогда не отвечает на интимные фотографии от поклонников.

«Я не реагирую, но есть очень красивые. Мне много пишет иностранцев, есть мужчины с безумно красивыми телами. Я все это смотрю, но не отвечаю, естественно», — посмеялась Лель.

При этом артистка заверила, что никогда не регистрировалась на сайтах знакомств. По мнению Лель, если мужчина захочет с ней познакомиться, он найдет способ оказаться в одном с ней месте и спросить ее об этом. Исполнительница считает, что каждый потенциальный кавалер может с легкостью отследить, где и когда она записывает свои эфиры.

«Можно всегда найти меня при желании. И вообще я считаю, что от судьбы никуда не уйдешь. Там уже его к тебе ведут, а я просто позволяю себе это принять, и я это жду. Это случится совсем скоро, я знаю», — высказалась Лель.

Звезда в 2023 году развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. По словам певицы, они расстались цивилизованно, обнявшись и пожелав друг другу счастья. Исполнительница заверила поклонников, что у нее все хорошо складывается и развод не стал для нее «горестным событием».

Ранее стали известны планы Пугачевой на празднование юбилея.