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Звезда «Терминатора» хотела уйти из кино из-за болей

Актриса Гамильтон ради сериала «Очень странные дела» передумала уходить из кино

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Armando Gallo/Global Look Press

Актриса Линда Гамильтон призналась, что хотела уйти из кино из-за болей в бедренном суставе и необходимости несмотря на это играть физически сильных женщин. Ее цитирует The Hollywood Reporter.

63-летняя Гамильтон призналась, что передумала ради роли в пятом сезоне сериала «Очень странные дела».

«Я подумывала о пенсии не потому, что нет работы, а потому, что устала быть крутой. Бедро болело уже пару лет», — призналась она.

После того как Гамильтон заявила своему агенту об уходе из кино, ей предложили роль в «Очень странных делах».

«Его спросили: «Линда Гамильтон свободна от июня до июня? А он ответил «да», даже со мной не посоветовался», — сказала она.

Звезда «Терминатора» также пошутила, что испортила себе любимый сериал, сезоны которого раньше не пропускала. По словам Гамильтон, из-за синдрома самозванца она никогда не смотрит проекты, в которых снимается.

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