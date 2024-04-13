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Продажи эзотерических книг в России выросли

МК: мистическая литература стала трендом 2023-2024 годов

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Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Продажи эзотерических книг в России за последний год выросли. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оставшегося анонимным редактора книжного издательства.

По словам представителя издательства, эзотерика – один из главных трендов 2023-2024 годов. При этом, добавил он, книжная продукция соответствующего характера включает в себя и карты Таро, составляющие огромный процент продаж.

«Однако тут есть момент: не каждый интересующийся эзотерикой – это человек, который увлекается ей всерьез. Очень часто карты Таро воспринимаются как развлечение», — уточнил он.

Представитель российского онлайн-маркетплейса в беседе с изданием подтвердил, что востребованность эзотерических товаров набирает обороты. Наибольшей популярностью, рассказали в компании, в 2023 году по сравнению с 2022-м в этой категории пользовались ритуальные свечи (количество продаж выросло до 283%), спиритические доски (185%), карты Таро (147%). Менее востребованными оказались книги раскладов (100%), а также обереги, спиритические блокноты и другие позиции (52%)

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