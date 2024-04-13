Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские организации в Румынии выступили против запрета фильмов из РФ

В Румынии организации соотечественников осудили запрет фильмов из РФ

close
100%
Yellow, Black and White

Организации российских соотечественников в Румынии выступили против запрета властями страны показа российских художественных фильмов «Время первых» и «Вызов» о вкладе СССР и России в освоение космоса и о первых полетах советских космонавтов. Об этом сообщает ТАСС.

Показы в бухарестских кинотеатрах были приурочены к Международному дню космонавтики.

В открытом письме организации выразили «глубокую обеспокоенность и неодобрение в связи с недавним решением минкульта Румынии о расторжении контракта на показ двух фильмов, что было обосновано их связью с российской пропагандой в текущем геополитическом контексте».

Соотечественники осудили решение как противоречащие основным принципам культурного диалога и взаимопонимания. Они вступились за права российского меньшинства в стране, призвали министра культуры Румынии Ралуку Туркан пересмотреть запрет и не политизировать культуру, а также назвали искусство универсальным связующим элементом между народами.

Документ подписали Румыно-российская палата по экономическому и культурному сотрудничеству, Ассоциация румыно-российской дружбы, Союз подкарпатских русинов, Демократическая ассоциация русских этнических групп (ADER), ассоциация «Евразия», клуб «Российские мотоциклисты», Координационный совет организаций российских соотечественников.

Накануне представители Европы высказались в защиту памятника «Алеша».

Ранее в Киргизии призвали блокировать мультфильмы на русском и английском языках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами