Российские организации в Румынии выступили против запрета фильмов из РФ

Организации российских соотечественников в Румынии выступили против запрета властями страны показа российских художественных фильмов «Время первых» и «Вызов» о вкладе СССР и России в освоение космоса и о первых полетах советских космонавтов. Об этом сообщает ТАСС.

Показы в бухарестских кинотеатрах были приурочены к Международному дню космонавтики.

В открытом письме организации выразили «глубокую обеспокоенность и неодобрение в связи с недавним решением минкульта Румынии о расторжении контракта на показ двух фильмов, что было обосновано их связью с российской пропагандой в текущем геополитическом контексте».

Соотечественники осудили решение как противоречащие основным принципам культурного диалога и взаимопонимания. Они вступились за права российского меньшинства в стране, призвали министра культуры Румынии Ралуку Туркан пересмотреть запрет и не политизировать культуру, а также назвали искусство универсальным связующим элементом между народами.

Документ подписали Румыно-российская палата по экономическому и культурному сотрудничеству, Ассоциация румыно-российской дружбы, Союз подкарпатских русинов, Демократическая ассоциация русских этнических групп (ADER), ассоциация «Евразия», клуб «Российские мотоциклисты», Координационный совет организаций российских соотечественников.

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