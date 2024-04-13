В Киргизии призвали блокировать мультфильмы на русском и английском языках

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев призвал блокировать мультфильмы на русском и английском языках. Его слова на заседании парламента передает «Интерфакс».

«Все мультфильмы, которые дети смотрят через телефоны — на русском языке, нет мультфильмов на кыргызском языке. Надо будет, заблокируйте мультфильмы на русском, английском языках. Если сегодня не начнем работу по сохранению своего языка, то завтра исчезнет наш язык», — сказал Шакиев.

Спикер парламента призвал депутатов говорить и называть имена на киргизском языке, поскольку многие слова русифицировались и арабизировались. Он отметил, что люди в основном называют своих детей арабскими именами, используют арабские имена, хотя существуют «много красивых киргизских имен».

«Мало того, что язык может исчезнуть, так и имена киргизские потеряем», — подчеркнул Шакиев.

Как передает Telegram-канал «Кровавая барыня», со спикером не согласился депутат Дастанбек Джумабеков, который заявил, что в стране демократия, и если родители хотят назвать ребенка Майклом Джексоном, Роналдо или Месси, то запрещать это нельзя.

В ноябре 2023 года киргизский президент Садыр Жапаров высоко оценил роль русского языка в жизни своего народа.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в Киргизии откроют девять русскоязычных общеобразовательных школ. В ходе встречи с главой правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым он сообщил, что инициатива поможет развитию в республике образования на русском языке. Стоимость проекта, за который заплатит Россия, — около 4,5 млрд рублей. Ранее парламент Киргизии принял закон о языке, понижающий статус русского.

Ранее в Киргизии пересмотрели свое разрешение на использование матчества.