Куклачева переведут в обычную палату из реанимации

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева могут перевести из реанимации в обычную палату 13 апреля. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила представитель артиста Ольга Кардокене.

«Динамика хорошая, еще в реанимации понаблюдать и в палату. Если все сегодня стабильно, то завтра в палату», — уточнила она.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи.

Позже, как рассказывал сын артиста, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев, дрессировщика прооперировали.

13 апреля, по словам Дмитрия Куклачева, его отцу стало лучше — он смог поговорить с сыном по телефону и давал советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу 13 и 14 апреля без его участия.

Известно, что оставшиеся представления юбилейного шоу «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле» 13 и 14 апреля состоятся с прежним составом артистов, кроме юбиляра. Качество спектакля, заверил Дмитрий Куклачев, не пострадает.

Ранее финальный концерт шоу «Маска» отменили из-за трагедии в «Крокусе».