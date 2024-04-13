Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Куклачева переведут в обычную палату из реанимации

Помощница Куклачева Кардокене: дрессировщика переведут в обычную палату

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева могут перевести из реанимации в обычную палату 13 апреля. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила представитель артиста Ольга Кардокене.

«Динамика хорошая, еще в реанимации понаблюдать и в палату. Если все сегодня стабильно, то завтра в палату», — уточнила она.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи.

Позже, как рассказывал сын артиста, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев, дрессировщика прооперировали.

13 апреля, по словам Дмитрия Куклачева, его отцу стало лучше — он смог поговорить с сыном по телефону и давал советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу 13 и 14 апреля без его участия.

Известно, что оставшиеся представления юбилейного шоу «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле» 13 и 14 апреля состоятся с прежним составом артистов, кроме юбиляра. Качество спектакля, заверил Дмитрий Куклачев, не пострадает.

Ранее финальный концерт шоу «Маска» отменили из-за трагедии в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами