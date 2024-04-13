Собчак высказалась об ушедшем модельере Кавалли

Российская журналистка Ксения Собчак высказалась об ушедшем итальянском дизайнере Роберто Кавалли (1940–2024). Своими воспоминаниями она поделилась в Telegram-канале.

По словам Собчак, для нее Кавалли был скорее эпохой, чем дизайнером.

«Помню, когда бутик открылся в «Метрополе», и бренд, в новинку, пыталась носить нормальная публика. Все мы до сих пор помним кутюрные выходы Юли Саркисовой, количество страз на которой освещало всю вечернюю Москву», — вспоминает она.

Потом, продолжила журналистка, бренд стал привлекать только работниц эскорта, которые сейчас отказались от этих вещей, потому что «предпочитают стиль old money».

«Вещи от Кавалли всегда были очень пестрыми. Даже пестрее Versace. Буйство анималистичных принтов, много тисненой кожи, бахромы и страз. <...> Век Кавалли был очень ярким», — заключила она.

О том, что 83-летнего Кавалли не стало, семья дизайнера сообщила 12 апреля. Рядом с ним была его молодая возлюбленная, которая всего год назад родила Кавалли шестого ребенка.

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