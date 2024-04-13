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Машков и Гармаш будут претендовать на роль князя Киевского

Кинокомпания Михалкова снимет картину «Королева Анна» о русской правительнице Франции

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Кинокомпания Никиты Михалкова снимет масштабный исторический проект «Королева Анна» о русской правительнице Франции. Об этом сообщает aif.ru.

Сюжет картины развернется в XI веке и будет развиваться вокруг судьбы младшей дочери князя Киевского Ярослава Мудрого — княжны Анны, которую в некоторых источниках называют Анной Русской. Производство должно начаться в середине лета и закончиться к концу 2024 года, премьера запланирована на 2026 год.

Режиссер Алексей Сидоров («Бой с тенью», «Т-34», «Чемпион мира») заявил, что на роль княжны Анны рассматриваются Елизавета Базыкина и Валентина Ляпина, ее избранника — воина Остромира могут сыграть Виктор Хориняк или Илья Малинин, а за роль князя Ярослава Мудрого конкурируют Сергей Гармаш и Владимир Машков.

«Декорации и костюмы, естественно будем делать с нуля, так как ничего с домонгольской эпохи практически не сохранилось. Фильм насыщен действием — ярко, интересно, но не кроваво. Это фильм о Золотом веке Древней Руси и о любви», — рассказал Сидоров.

Накануне Машков заявил, что новую экранизацию повести Бориса Васильева «В списках не значился» представят к юбилею Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года.

«Это лейтенантская проза о человеке, который только входит в мир и за 300 дней становится богом войны. Это тот неизвестный солдат, которому ставят памятники по всей стране», — говорит он.

Ранее певец Shaman пожаловался на отсутствие настоящих друзей.

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