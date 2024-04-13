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SHOT сообщил, что муж Блиновской отправился на СВО

Shot: супруг блогерши Блиновской Алексей ушел на СВО ради спасения бизнеса

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elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруг блогерши Елены Блиновской Алексей отправился на СВО ради спасения последнего бизнеса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Об этом каналу сообщил источник, однако другие детали неизвестны. Отмечается, что бизнес-империя звездной четы практически разрушена: из 12 компаний три находятся на стадии ликвидации, а еще по одной началась процедура банкротства. Сейчас Алексей собирается уехать в зону боевых действий, чтобы попытаться реабилитировать семью и помочь супруге выйти из СИЗО.

22 марта Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Ранее Блиновской разрешили позвонить детям из СИЗО.

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