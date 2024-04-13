Автор «Ежика в тумане» рассказал, как его коллегу едва не обманули на 140 тыс. рублей

Мультипликатор Юрий Норштейн, создатель «Ежика в тумане» и «Сказки сказок», рассказал о том, как его коллегу по «Союзмультфильму» Наталью Абрамову пытался обмануть мошенник. Его слова передает kp.ru.

«Несколько месяцев назад Наташу уже обманули мошенники. Тогда у нее отняли 200 тысяч. И сейчас снова хотели. Хорошо, что вернули деньги. Почему у них проснулась совесть, не берусь судить. Но бывают чудеса на свете…» — рассказал художник.

Издание отмечает, что 87-летняя Абрамова работала редактором на киностудии. Однажды женщине позвонил незнакомец, представившись ее соседом Александром, и попросил 140 тыс. рублей. Доверившись, Абрамова призналась, что у нее нет этой суммы, но она может отдать 20 тыс. рублей пенсии. Мошенник согласился и прислал курьера, чтобы забрать деньги. Затем женщина решила снова поговорить с Александром — настоящим соседом. Тот заявил, что не просил деньги, и обратился в полицию. Через какое-то время к Абрамовой вернулся курьер. Он заявил, что заказчик попросил вернуть деньги и извинялся.

В беседе с kp.ru Норштейн пояснил, что Абрамова выросла в приличном окружении, назвав ее в высшей степени порядочным человеком из хорошей семьи.

«Как ни странно, именно она дала возможность выйти им [мультфильмам] на экраны. Был бы другой человек на ее месте, этих мультфильмов могло бы и не быть. Цензура помешала бы», — подчеркнул мультипликатор.

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