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У Куклачева произошел инфаркт

Дрессировщик Запашный: у Куклачева, предварительно, произошел инфаркт

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что у Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева мог произойти инфаркт. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

Российский клоун и дрессировщик Куклачев 12 апреля отмечал 75-летие юбилейным концертом «Самый добрый клоун» в «Вегас холле». После выступления ему стало плохо, на машине «скорой помощи» артиста увезли в больницу.

Куклачев с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства.

С 1990 года артист руководит собственным театром дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

Ранее представителя Нидерландов потребовали отлучить от «Евровидения» из-за Израиля.

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