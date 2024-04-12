Киркоров откровенно поговорил с Давой о Бузовой

Народный артист России Филипп Киркоров на шоу «Сокровища императора» откровенно поговорил с блогером Давидом «Давой» Манукяном о его отношениях с ведущей проекта Ольгой Бузовой. Видео беседы опубликовало издание Super.

«Вы друг друга отпустить не можете. Я это знаю, вижу, чувствую», — заявил он.

Киркоров обратил внимание бывшего жениха Бузовой на то, что он пришел на проект, зная, что та будет ведущей, а Бузова, в свою очередь, не отказалась работать с Манукяном.

Накануне певец Филипп Киркоров впервые намекнул на возможные причины размолвки с Давой, с которым ранее много работал и общался.

Киркоров решил, что Дава скрывается под маской Акулы, однако там оказался певец Артем Качер. После он предположил, что Дава спрятался в костюме Перца, и в шутку упрекнул того в двуличности и умении создать положительный образ.

Ранее космонавт Сергей Корсаков рассказал, как снимал клип Uma2rman на МКС.