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«Бывают чудеса»: автор «Ежика в тумане» рассказал необычную историю о мошенниках

Мошенники вернули деньги редактору мультфильмов Норштейна Абрамовой

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Валерий Мельников/РИА Новости

Редактора мультфильмов Юрия Норштейна, 87-летнюю москвичку Наталью Абрамову, едва не обманули мошенники. Необычную историю о мошенничестве рассказал kp.ru сам автор мультфильма «Ежик в тумане».

Бывшей редактору «Союзмультфильма» позвонил мужчина, который представился соседом Сашей и попросил в долг 140 тысяч рублей. Пожилая женщина предложила ему свою пенсию размером 20 тысяч рублей. Мошенник прислал за деньгами курьера. Когда курьер уехал, женщина поняла, что ее обманули, связалась с настоящим соседом Сашей, и тот обратился в полицию.

Однако курьер с деньгами вернулся и заявил, что заказчик попросил его снова съездить на адрес и вернуть пенсию с извинениями.

По словам Норштейна, именно Абрамова дала возможность выйти на экраны его мультфильмам.

«Был бы другой человек на ее месте, этих мультфильмов могло бы и не быть. Цензура помешала бы. Наташа в высшей степени порядочный человек из хорошей семьи, она росла в приличном окружении», — уточнил он.

Норштейн добавил, что несколько месяцев назад Абрамову уже обманули мошенники — у нее отняли 200 тысяч.

«Почему у них проснулась совесть, не берусь судить. Но бывают чудеса на свете…» — заключил мультипликатор.

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