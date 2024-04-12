Альфа-Банк поддержит российский музей фотографии и мультимедийного искусства

Альфа-Банк поддержит ключевые выставки Мультимедиа Арт Музея (МАММ) на Остоженке, который откроется после капитального ремонта 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Среди выставок, которые пройдут при поддержке банка — «Спорт в фотографии», «От Родченко до наших дней», а также экспозиция, приуроченная к 90-летию классика мирового современного искусства Эрика Булатова «Живу дальше. Лаборатория художника».

Благодаря Альфа-Банку в МАММ также откроется киноклуб с регулярной многожанровой программой для взрослых и детей.

Посетители музея смогут приобрести в обновленном дизайнерском магазине креативный мерч Альфа-Банка.

Кроме того, Альфа-Банк, ставший первым российским pet-friendly банком, позволяющим прийти в отделение со своим домашним питомцем, совместно с музеем организует благотворительные мероприятия по поддержке животных.

По словам директора по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Алексея Гиязова, поддержка культуры и искусства остается одним из ключевых направлений социальной и благотворительной деятельности компании.

«Мы организовываем масштабные фестивали, устанавливаем инсталляции современных российских художников для горожан, учреждаем литературные премии», — рассказал том-менеджер компании.

Гиязов отметил, что благодаря поддержке банка сотни тысяч людей смогут увидеть лучшие произведения современного искусства в обновленном пространстве музея.

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова рассказала, что Альфа-Банк стал первым партнером МАММ почти 30 лет назад.

«У нас общие ценности. В центре нашей активности конкретный человек и его конкретные запросы. Надеюсь, что наша совместная работа станет значимой для формирования нового стиля жизни как искусства, где важно все: работа, досуг и даже финансовая грамотность. Главное — это инвестиции в человека», — заявила она.