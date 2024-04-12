Космонавт Сергей Корсаков рассказал, как снимал клип Uma2rman на МКС

В День Космонавтики вышел спецвыпуск подкаста «Ниче земного» от HiFi-стриминга Звук (в обычные дни называется «Ниче святого»). Героями проекта, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Звука, стали летчик-космонавт, герой России Сергей Корсаков и музыкант Владимир Кристовский — лидер группы Uma2rman.

Корсаков рассказал ведущему Марку Андерсону о съемках на Международной космической станции (МКС) совместного клипа на песню Uma2rman «Звезды».

По словам космонавта, он взял с собой на МКС компактную электрогитару, не планируя съемки в клипе.

«И в какой-то момент мне звонит мой знакомый из пресс-службы «Роскосмоса»: «Серега, ты знаешь группу Uma2rman?», — вспоминает он.

Послушав песню «Звезды», космонавт сразу согласился передать музыкантам кадры для будущего клипа. Однако, чтобы организовать съемки, ему приходилось просыпаться в 4 утра — каждая минута работы станции стоит дорого.

«Нужно было снять красиво кадры, надо, чтобы никого не было, а там [на МКС] всегда люди работают, деятельность кишит. Поэтому мне приходилось работать, когда экипаж спит», — рассказывает Корсаков.

Вставая раньше всех, космонавт приводил себя в порядок, переодевался, распевался.

«Я там [на МКС] был не просто певец, вокалист, музыкант –– я был еще и режиссером, оператором, звуковиком, осветителем. Прилетаю в модуль, а средний модуль на МКС выглядит, как рабочий гараж, обвешанный инструментами, –– не очень кинематографичная картинка», — смеется космонавт.

Когда Корсаков успевал убрать все инструменты и начать играть, уже просыпался экипаж.

«Входят, стоят за камерой и говорят: «Серега, ну ты достал уже, ну сколько можно, давай заканчивай, нам работать надо». И я опять убираю свет, развешиваю инструменты на место и возвращаюсь. И жду следующего утра, 4 часов», — говорит он.

Клип на песню «Звезды» Uma2rman представила в 2022 году.

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