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Кирстен Данст рассказала, что думает о возможном продолжении «Человека-паука» с Тоби Магуайром

Актриса Данст усомнилась, что миру нужен четвертый «Человек-паук» с Магуайром

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Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP

Актриса Кирстен Данст в разговоре с Indie Wire усомнилась в необходимости продолжения франшизы «Человека-паука» с Тоби Магуайром.

«Я не думаю, что нам это нужно. Я не знаю. Это было так давно. Я просто не знаю, как бы они поступили, какой была бы история. Я не знаю. Кажется… я не знаю! Все зависит от сценария, но, может быть, оставим все как есть? Понимаете, о чем я?» — заявила Данст.

Недавно Кирстен Данст назвала убогой сцену поцелуя с Тоби Магуайром в «Человеке-пауке». Актриса сыграла Мэри Джейн Уотсон — возлюбленную Питера Паркера. Данст объяснила, что испытывала дискомфорт во время съемок. Сцена проходила под проливным дождем. Из-за этого артистке было холодно.

В августе 2023 года Тоби Магуайр признался, что съемки в третьем «Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом вновь пробудили в нем интерес к актерской профессии. Магуайр признался, что отношение коллег вдохновляло его и заряжало позитивной энергией.

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