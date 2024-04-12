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Актер Чиндяйкин показал запись в дневнике в день полета Гагарина в космос

Актер Николай Чиндяйкин заявил, что писал в дневнике о полете Гагарина в космос

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Игорь Снегирев/РИА Новости

Актер Николай Чиндяйкин показал aif.ru запись из детского дневника, сделанную в день полета Юрия Гагарина к орбите Земли.

«Реальная страница, на которой я 12 апреля 1961 года, учась в 7 классе, написал: «Да, это не фантастика! Сегодняшний день войдет в историю человечества! Первый в мире космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» поднялся на высоту 200 км (это я по радио услышал) и облетел Землю за 108 минут», — вспомнил Чиндяйкин.

По словам артиста, он с детства имеет привычку вести дневники. По его словам, никто не просил его отмечать день полета Гагарина в космос, но в то время многие подростки вели записи, так как считали это правильным и интересным. Чиндяйкин отметил, что после этого смотрел репортаж по телевизору, видел развязанные шнурки Гагарина и волновался из-за столь значимого события.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился на парашюте неподалеку от деревни Смеловка Саратовской области. В этих местах он учился летать — и здесь же Земля приняла первого человека, побывавшего в космосе. Корреспондент «Газеты.Ru» провела два дня в местах, связанных с именем Гагарина, и рассказала, почему в День космонавтики нужно оказаться именно здесь.

Ранее Хабенский признался, что лично присутствовал при запуске ракеты в космос.

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