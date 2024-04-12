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Серябкина и Хилькевич обнялись и едва не расплакались после примирения

Певица Ольга Серябкина помирилась с Хилькевич после ссоры на «Выжить в Дубае»

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annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич и певица Ольга Серябкина помирились в эфире шоу «УТРО. ТНТ» после конфликта на реалити «Выжить в Дубае». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

«Мы с Аней, возможно, станем отличным примером для тех, кто смотрит нас сегодня и тоже, возможно, находится в ссоре. Может быть, еще кто-то, кроме нас, сегодня помирится?» — заявила бывшая солистка группы SEREBRO.

На программе звезды впервые встретились после конфликта, когда Серябкина обвинила Хилькевич в неискренности и актерской игре из-за чрезмерной эмоциональности актрисы. Девушки решили закрыть топор войны на «Утре»: они обнялись и чуть не расплакались в знак примирения.

В октябре Хилькевич рассказала, как поссорилась с певицей Ольгой Серябкиной на съемках реалити-шоу «Выжить в Дубае». Она призналась, что общалась с исполнительницей в первые дни, но потом у Серябкиной «случилось необоснованное разочарование» в артиске. Звезда «Универа» уверила, что никогда не использовала свои слезы как оружие. В то же время певица упрекала Хилькевич в попытках манипулировать другими участниками и вызвать к себе жалость с помощью слез.

Ранее Кристина Асмус сообщила, что пробыла два дня в больнице.

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