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Гурцкая ответила, как переживает утрату мужа

Певица Диана Гурцкая заявила, что старается жить после утраты мужа

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Евгений Матвеев/Global Look Press

Певица Диана Гурцкая ответила своему коллеге Феликсу Царикати, что старается жить после утраты супруга. Ее слова передает издание «СтарХит» в своем Telegram-канале.

«Живу. У жизни свои планы. Ничего не поделаешь», — заявила исполнительница.

Об этом Гурцкая заявила на прощании с оперным певцом Евгением Кунгуровым после того, как к ней подошел Царикати, спросив, как она справляется.

В октябре 2023 года певица выступала с трогательной речью, посвященной ушедшему мужу Петру Кучеренко. Она заявляла на благотворительном фестивале для детей с проблемами со зрением, что будет посвящать все свои песни о любви и радости супругу.

«Именно это дает мне силы не сломаться и не впасть в унынение. Ему бы это понравилось. Он бы мне сказал: «Живи, родная. Живи и пой», — говорила Гурцкая.

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко поженились в 2005 году. Спустя два года у них родился сын Константин. Сейчас он учится в Гнесинском музыкальном училище. Гурцкая не раз признавалась в интервью, что в браке они с супругом всегда шли на компромиссы.

Ранее коллеги рассказали о здоровье звезды «Голоса» Кунгурова в последний год.

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