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Вдова Балабанова о супруге: «Говорил, что у режиссера должно быть две жены»

Художница Васильева: Балабанов предложил выйти за него после первой встречи

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Художница Надежда Васильева, вдова режиссера Алексея Балабанова вспомнила, что постановщик решил на ней жениться уже после первой встречи. Этим женщина поделилась в интервью WonamHit.

«Он еще в шутку тогда говорил, что у режиссера должно быть две жены, одна уже есть, и надо вторую», — рассказала вдова.

Она призналась, что встретилась с режиссером в тот момент, когда он чувствовал, что первая супруга от него уходит. По словам Васильевой, Ирина должна была вместе с постановщиком и сыном Федором поехать в экспедицию, однако не сделала этого. Васильева рассказала, что Балабанов сначала ждал свою супругу, а потом произнес фразу: «Ну, видимо, это все. И я больше не могу».

«Надо сказать, что Ирина очень умная, образованная девушка, и она довольно много посвящала времени своим книжным делам. У нее была своя жизнь», — добавила Васильева.

Она вспомнила, что в начале знакомства Балабанов подарил ей зубную щетку, которую можно было расценить, как обручальное кольцо.

«А позже кисточки для работы. И все, больше подарков не было», — призналась женщина, улыбаясь.

Режиссер Алексей Балабанов был женат дважды: в браке с первой супругой Ириной у постановщика родился сын Федор, а с Надеждой — Петр. С Васильевой режиссер познакомился во время работы над фильмом «Замок».

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