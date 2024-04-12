55-летний Пригожин хочет фигуру, как у 72-летнего певца

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что мечтает иметь такую же спортивную фигуру, как у 72-летнего артиста Олега Газманова. Его слова передает издание «Страсти».

«Я восхищаюсь, чтобы в 72 года иметь такое тело. Это космос, я мечтаю об этом. Я бы хотел, чтобы у меня были кубики, как у Газманова», — поделился продюсер.

Пригожин рассказал, что в детстве любил спорт и занимался вольной борьбой и футболом, однако позднее «перетрудился», поэтому у него возникла ненависть к занятиям. Продюсер восхитился своей супругой Валерией, которая «пашет за десятерых в спортзале» ежедневно. При этом, подчеркнул звезда, он стесняется составлять своей супруге компанию на тренировке.

Недавно Пригожин, отметивший в начале апреля свое 55-летие, рассказал о подарке Филиппа Киркорова на юбилей. Он заявил, что получил от певца кроссовки, которые с удовольствием носит.

Ранее Асмус заявила, что провела пару дней в больнице из-за бактерии истощения.