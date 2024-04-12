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Поплавская поддержала подписчицу, возмутившуюся существующей студией Урганта

Актриса Поплавская возмутилась, что студию «Вечернего Урганта» не демонтировали

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Global Look Press

Актриса Яна Поплавская процитировала свою подписчицу в Telegram-канале, которая возмутилась все еще существующей в «Останкине» студией «Вечернего Урганта».

«Экскурсоводы с придыханием и улыбкой, даже с гордостью говорят о Урганте! У них там своя нетронутая ничем атмосфера! Это у нас тут страна воюет! <...> А у них шоу, урганты, улыбочки с усмешками, ждуны и прочие лобби!» — заявила женщина (орфография и пунктуация сохранены.— «Газета.Ru»).

Подписчица рассказала, что ходила на экскурсию в телецентр вместе со своим ребенком и оказалась удивлена, что интерьеры вечернего шоу Ивана Урганта сохранились, несмотря на то, что программа не выходит в эфир на протяжении трех лет.

«Огромные плакаты и баннеры ведущего Ивана Урганта! Как будто и ничего не происходит!» — рассказала она.

Недавно Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино. Телеведущий снялся в фильме Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Поплавская считает, что режиссеру нельзя снимать картины для российской аудитории, так как его супруга Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) является иноагенткой. Также она выделила среди продюсеров ленты режиссера Александра Сокурова. По ее мнению, Сокуров обладает «русофобской позицией».

Ранее адвокат Федосеевой-Шукшиной ответила на слухи об аресте Марии Шукшиной.

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