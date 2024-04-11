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«Как этот человек может быть великим?»: Юрий Куклачев о Моргенштерне*

Клоун Юрий Куклачев усомнился в величии Моргенштерна из-за татуировок на лице

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Клоун и артист цирка Юрий Куклачев в разговоре с НСН усомнился в величии рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) из-за татуировок на лице певца.

По словам артиста, его знакомство с молодой звездой российского хип-хопа началось после общения с восьмилетним внуком Марком. Куклачев спросил у ребенка, знает ли он Моргенштерна, на что мальчик ответил утвердительно, назвав рэпера «знаменитым великим певцом».

«Я беру телефон, набираю «Моргенштерн, кто это такой». Смотрю, морда появилась, и говорю: «Стоп, вот этот?» Как этот человек может быть великим, у него на морде татуировка, какие-то шестерки, это же козел здесь нарисован, понимаешь! А ты веришь», — вспомнил Куклачев.

При этом дрессировщик признавался, что его кошкам нравится слушать песни Shaman. По словам артиста, животные хорошо понимают тембр голоса и музыкальные ритмы. Например, тяжелый рок приводит животных в состояние перевозбуждения из-за слишком активной музыки, а вот под классические композиции кошки расслабляются и лежат на спине, отмечал Куклачев.

Ранее Бородина объяснила, как девушки попадаются на уловки манипуляторов.

*  признан в РФ иностранным агентом
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