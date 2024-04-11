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Дерматолог сделала предположение о секрете красоты Алсу

Дерматолог Михайлова: Алсу может прибегать к биоревитализации

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу почти не изменилась за последние 15 лет благодаря генетике и регулярному уходу, считает доктор эстетической медицины, дерматолог Наталья Михайлова. Предположение о секрете красоты Алсу она сделала в беседе с kp.ru.

«Предполагаю, что Алсу для поддержания тонуса и красоты кожи также может прибегать биоревитализации и биорепарации. После таких процедур нужно пройти короткую реабилитацию, чтобы прошли небольшие покраснения после уколов», — говорит врач.

Обычно на следующий день от таких вмешательств не остается и следа, сказала специалистка.

«Но, учитывая активный социальный образ жизни и постоянные выходы в свет <...>, опытный специалист может предложить провести процедуру с помощью так называемой тупоконечной канюли или на основе точечных единичных инъекций», — предположила Михайлова, добавив, что этот подход позволяет получить все положительные качества биорепарации, но при этом при отсутствии реабилитационного периода.

Накануне Алсу раскрыла свои методы ухода за собой.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Пугачеву великой женщиной на фоне слухов о фильме Собчак.

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