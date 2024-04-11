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«Его успех закономерен»: Соседов о пропаже Нагиева из эфиров

Критик Сергей Соседов заявил, что Нагиева не хватает на телевидении

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Super/YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с порталом «Страсти» заявил, что россияне заметили пропажу Дмитрия Нагиева из эфиров.

«Нагиев — блестящий ведущий, импровизационный, креативный, яркий, харизматичный, фактурный. Его успех закономерен. Он, несомненно, один из редких и самых лучших ведущих на ТВ. Его отсутствие, конечно, заметно, но об этом пусть лучше расскажут зрители», — подчеркнул Соседов.

Он назвал Нагиева настоящим профессионалом своего дела и выразил мнение, что артист не случайно так долго был ведущим многих шоу Первого канала. Критик отметил, что на данный момент не видит достойной замены телеведущему. Соседов призвал не сравнивать новую ведущую «Голоса» Яну Чурикову с Нагиевым, так как, по мнению критика, они находятся на разных уровнях профессионализма.

«Сравнивать Чурикову с Нагиевым никак нельзя. Это совершенно разные уровни мастерства и масштаба», — резюмировал критик.

Ранее Артем Чекалин впервые ответил на сообщения о разводе с Лерчек.

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